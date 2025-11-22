Headbangers Open Air: MANOS bestätigt
Mit MANOS haben die Veranstalter des Headbanger Open Airs eine neue Band für die kommende 2026er Sause angekündigt.
Somit liest sich das Billing wie folgt:
VOIVOD
AMBUSH
MANOS
AGENT STEEL
PRAYING MANTIS - Special Set
EVILDEAD
THRESHOLD
SORTILEGE - Special Set
BENGAL TIGERS
BANGALORE CHOIR
ATLANTEAN KODEX
MINDWARS SINISTER REALM - erste Europa-Show
BRONZE - erste Festivalshow in Deutschland
FATAL EMBRACE
LÖANSHARK
EMERAL RAGE
Zudem findet einen Tag zuvor, also am 22.07.2026, die Warm-Up-Show aus folgenden Bands bestehen:
INSULT
BEAST
RUTHLESS'
TURBOKILL
Das nächste Jahr wirft also jetzt schon große Schatten voraus und das Headbangers Open Air verspricht ein absolutes Highlight zu werden.
Weitere Infos sowie Tickets gibt es auf der offiziellen Webseite.
