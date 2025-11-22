KANONENFIEBER mit neuem Video
Mastermind Noise präsentiert mit 'Der Füsilier I (2025)' eine weitere Auskopplung des für den 06.06.2025 geplanten Albums "Soldatenschicksale". Nach 'Z-vor' kommt die zweite Single ebenfalls mit Unterstützung von Century Media ans Tageslicht.
"Soldatenschicksale" Trackliste:
01 Z-Vor!
02 Heizer Tenner
03 Ubootsperre (2025)
03 Kampf und Sturm (2025)
04 Die Havarie (2025)
05 Der Füsilier I (2025)
06 Der Füsilier II (2025)
07 The Yankee Division March (2025)
08 Die Fastnacht der Hölle (2025)
Kanonenfieber - Der Füsilier I (Official Musicvideo)
https://www.youtube.com/watch?v=HSgdeel18qc
- Quelle:
- Century Media Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- kanonenfieber soldatenschicksale der füsilier
