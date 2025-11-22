NORTHGARD bei Dragon Productions unter Vertrag & neues Video online

Die bayerischen Melodic-Death-Metaller NORTHGARD haben einen neuen Heimathafen gefunden. Die Band verstärkt ab sofort das Roster von Dragon Productions. Parallel dazu melden sich die Deggendorfer mit frischem Material zurück und geben mit einer neuen Single einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum.



Das offizielle Musikvideo zu 'Opium Dreams' ist bereits online.







NOTHGARD - Opium Dreams (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=DgedlqTix7k

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: northgard opium dreams