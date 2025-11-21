Gemeinsame EP von AEROSMITH und YUNGBLUD
Kommentieren
21.11.2025 | 23:35
My Only Angel
Nach langer Veröffentlichungspause meldet sich AEROSMITH mit "One More Time", einer zusammen mit dem britischen Musiker YUNGBLUD aufgenommenen EP, zurück, die vier neue Stücke und eine Neuaufnahme des Luftschmiede-Klassikers 'Back In The Saddle' umfasst. Zum Eröffner 'My Only Angel' gibt es ein Video.
My Only Angel
https://www.youtube.com/watch?v=74mV9qwlCgg
- Quelle:
- The Outside Organisation
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- aerosmith yungblud one more time ep my only angel
0 Kommentare