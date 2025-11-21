Gemeinsame EP von AEROSMITH und YUNGBLUD

Nach langer Veröffentlichungspause meldet sich AEROSMITH mit "One More Time", einer zusammen mit dem britischen Musiker YUNGBLUD aufgenommenen EP, zurück, die vier neue Stücke und eine Neuaufnahme des Luftschmiede-Klassikers 'Back In The Saddle' umfasst. Zum Eröffner 'My Only Angel' gibt es ein Video.

My Only Angel







https://www.youtube.com/watch?v=74mV9qwlCgg

