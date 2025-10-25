ADORNED GRAVES mit Remixes auf Vinyl
Am heutigen 25.10.2025 erscheint über das australische Label Soundmass ein auf 110 Exemplare limitiertes Vinylalbum der Pfälzer Traditionalisten ADORNED GRAVES mit dem Titel "Wouta". Es enthält insgesamt neun remixte, remasterte und teils mit neuen Gesangsspuren versehene Aufnahmen der besten Songs der Waterworld-Saga der Band, sprich von den Alben "Out From The Depth Of The Grave" (2017) and "Being Towards A River" (2020):
Seite A:
1. Out Of The Deep (re-vocalized by Fede Vogliolo)
2. Opus One (re-vocalized by Craig Cairns)
3. The Lord Over Many Waters (Vocals by Dale Thompson, "Torrent I" Single-Edit)
4. Killing Shadows Black (re-vocalized by Chris Ackerman)
5. Panta Rhei (Vocals by Dale Thompson, remixed and re-mastered)
Side B:
1. Adorned Graves (re-vocalized by Chris Ackerman)
2. Rheingold (vocals by Dale Thompson, single edit)
3. Towards A River (vocals by Ruth Börner Staub and Herbie Langhans, extended Edition, new guitar solo by Wout Wormser)
4. Source Of Life (single edit, new guitar solo by special guest Franz Romeggini)
Der Albumtitel "Wouta" ist ein Neologismus der von Cailen erschaffen wurde und soll wie ein altes Wort einer alten menschlichen Zivilisation für "Urzeitliches Wasser" klingen. Auch hat es Ankläge an "Wouter", das "Krieger" oder "Herrscher" bedeutet, und an "Wut".
https://soundmass.com/product/wouta/
