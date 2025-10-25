AVERNAL mit neuem Album
25.10.2025 | 18:05
Das argentinische Death-'n'-Roll-Gespann AVERNAL, wird am 07.11.2025 sein neues Album "Ekpyrosis" veröffentlichen. Mit 'Tripalium' gibt es bereits einen Vorgeschmack auf das neue Werk.
"Ekpyrosis" Trackliste:
01. Ekpyrosis
02. Regresión Al Caos
03. Tripalium
04. Logia Obscena
05. Arconte Egregor
06. Silencio Sepulcral
07. El Fin De Los Miedos
08. El verdugo De Si Mismo
09. Inefable
Tripalium (2025)
https://www.youtube.com/watch?v=AI_4e9pPyOg
