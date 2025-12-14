HVRT - Cancerbloom

Cancerbloom

Mehr über HVRT

Genre:
Modern Hardcore / Noise Rock
∅-Note:
8.00
Label:
The Crawling Chaos
Release:
05.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Wait, The Weep, The Woe
    2. Wohin mit der Scheiße von gestern?
    3. Sie sind hier
    4. Corporate Serenade
    5. Neutronensterne
    6. Lives Unlived
    7. I Don't Wanna Die In America
    8. Zwitterlicht
    9. A Newfound Comfort
    10. The Space In Between
    11. Cancerbloom

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

