Zweiter Vorab-Track von RITUAL MASS
13.08.2025 | 13:31
RITUAL MASS aus Pittsburgh veröffentlicht am 5. September via 20 Buck Spin ihr Debütalbum mit dem Titel "Cascading Misery", welches auf allen üblichen Formaten erscheinen wird.
Nun haben die Death Metaller mit dem Titeltrack einen zweiten Vorab-Song nachgelegt.
Cascading Misery
https://www.youtube.com/watch?v=aLotp-foV5c
