ONSLAUGHT stellt "alten" neuen Sänger vor
Die UK-Thrasher ONSLAUGHT geben bekannt, dass Sänger Sy Keeler ab sofort wieder Teil der Band ist. Keeler meldet sich nach sechsjähriger Pause zurück und wird pünktlich zu ihrer allerersten Australientour wieder am Mikrofon stehen, während er sein Comeback schon vorher am 09. November beim Damnation Festival (UK) feiern wird.
Anfang des kommenden Jahres wird ONSLAUGHT auch in Europa unterwegs sein. Die Termine der von Powermetal.de präsentierten Tour findet ihr hier unten.
Gitarrist Nige Rockett kommentiert: Wow, es ist einfach unglaublich, dass Sy wieder zu ONSLAUGHT gehört. Er galt schon immer als DER ONSLAUGHT-Sänger schlechthin, weshalb wir uns sicher sind, dass die Fans ihn mit offenen Armen empfangen werden. Wir als Band befinden uns nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Origins Of Aggression in einer aussichtsreichen Position, die nun von Sys Rückkehr gekrönt wird. Unsere Anhängerschaft wird mehr als glücklich über diese Neuigkeiten sein, da bin ich mir sicher.
Sy bezieht Stellung: Das kam etwas überraschend für mich! Sy, würdest du wieder Teil der Band sein wollen? Uff! Klar, natürlich, ich habe das Ganze sehr vermisst. Knapp sechs Jahre nach meinem letzten Auftritt mit ONSLAUGHT kann ich es kaum erwarten, dass wir unser drittes gemeinsames Kapitel aufschlagen. Ich freue mich, all die bekannten Gesichter wiederzusehen, neue Freundinnen und Freunde kennenzulernen, aber auch ein paar Bier mit meinen Bandkollegen zu öffnen. Metalheads, wir sehen uns in Kürze auf Tour!
The Force From Hell - Europatourdaten
Präsentiert von musix, metal.de, powermetal.de, Oktober Promotion & Napalm Events
28.01.2026 NL Haarlem - Patronaat
29.01.2026 NL Arnhem - Willemeen
30.01.2026 DE Düsseldorf - Pitcher
31.01.2026 BE Kortrijk - DVG Club
01.02.2026 FR Paris - Petit Bain
03.02.2026 ES Madrid - ReviLive
04.02.2026 ES Barcelona - Sala Wolf
05.02.2026 FR Lyon - Rock nEat
06.02.2026 CH Luzern - Musikzentrum Sedel
07.02.2026 DE Weinheim - Café Central
08.02.2026 DE München - Backstage (Club)
10.02.2026 CZ Prag - MusicClub Modrá Vopice
11.02.2026 PL Warschau - VooDoo Club
12.02.2026 DE Berlin - Cassiopeia
13.02.2026 DE Hamburg - Logo
14.02.2026 DK Kopenhagen - Spillestedet Stengade
15.02.2026 SE Göteborg - Monument 031
17.02.2026 NO Oslo - John Dee
18.02.2026 SE Stockholm (Johanneshov) - Hus 7
20.02.2026 FI Helsinki - Kult
21.02.2026 FI Tampere - Kotelo
Weitere kommende ONSLAUGHT-Livetermine:
23.08.2025 FR Champtoceaux - Barbeuk Metal Fest
29.08.2025 GR Rethymno - Rethymno Rocks
07.09.2025 MX León - Candelabrum Metal Fest
20.09.2025 ES Abadiño - Koba Live
10./11.10.2025 RO Bucharest - Old Grave Fest
09.11.2025 UK Manchester - Damnation Festival
14.11.2025 AU Perth - Rosemount Hotel
15.11.2025 AU Adelaide - Lion Arts Factory
19.11.2025 AU Canberra - The Baso
20.11.2025 AU Sydney - The Underground
21.11.2025 AU Brisbane - Soapbox Brewery
22.11.2025 AU Melbourne - Corner Hotel
12.03.2026 UK Great Yarmouth - Hard Rock Hell Spring Break
28. - 31.05.2026 UK Lincoln - Call Of The Wild Festival
- Reigning Phoenix Music
- Frank Wilkens
- onslaught thrash tour
