ONSLAUGHT stellt

Die UK-Thrasher ONSLAUGHT geben bekannt, dass Sänger Sy Keeler ab sofort wieder Teil der Band ist. Keeler meldet sich nach sechsjähriger Pause zurück und wird pünktlich zu ihrer allerersten Australientour wieder am Mikrofon stehen, während er sein Comeback schon vorher am 09. November beim Damnation Festival (UK) feiern wird.

Anfang des kommenden Jahres wird ONSLAUGHT auch in Europa unterwegs sein. Die Termine der von Powermetal.de präsentierten Tour findet ihr hier unten.



Gitarrist Nige Rockett kommentiert: Wow, es ist einfach unglaublich, dass Sy wieder zu ONSLAUGHT gehört. Er galt schon immer als DER ONSLAUGHT-Sänger schlechthin, weshalb wir uns sicher sind, dass die Fans ihn mit offenen Armen empfangen werden. Wir als Band befinden uns nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Origins Of Aggression in einer aussichtsreichen Position, die nun von Sys Rückkehr gekrönt wird. Unsere Anhängerschaft wird mehr als glücklich über diese Neuigkeiten sein, da bin ich mir sicher.





Sy bezieht Stellung: Das kam etwas überraschend für mich! Sy, würdest du wieder Teil der Band sein wollen? Uff! Klar, natürlich, ich habe das Ganze sehr vermisst. Knapp sechs Jahre nach meinem letzten Auftritt mit ONSLAUGHT kann ich es kaum erwarten, dass wir unser drittes gemeinsames Kapitel aufschlagen. Ich freue mich, all die bekannten Gesichter wiederzusehen, neue Freundinnen und Freunde kennenzulernen, aber auch ein paar Bier mit meinen Bandkollegen zu öffnen. Metalheads, wir sehen uns in Kürze auf Tour!





The Force From Hell - Europatourdaten



Präsentiert von musix, metal.de, powermetal.de, Oktober Promotion & Napalm Events



28.01.2026 NL Haarlem - Patronaat



29.01.2026 NL Arnhem - Willemeen



30.01.2026 DE Düsseldorf - Pitcher



31.01.2026 BE Kortrijk - DVG Club



01.02.2026 FR Paris - Petit Bain



03.02.2026 ES Madrid - ReviLive



04.02.2026 ES Barcelona - Sala Wolf



05.02.2026 FR Lyon - Rock nEat



06.02.2026 CH Luzern - Musikzentrum Sedel



07.02.2026 DE Weinheim - Café Central



08.02.2026 DE München - Backstage (Club)



10.02.2026 CZ Prag - MusicClub Modrá Vopice



11.02.2026 PL Warschau - VooDoo Club



12.02.2026 DE Berlin - Cassiopeia



13.02.2026 DE Hamburg - Logo



14.02.2026 DK Kopenhagen - Spillestedet Stengade



15.02.2026 SE Göteborg - Monument 031



17.02.2026 NO Oslo - John Dee



18.02.2026 SE Stockholm (Johanneshov) - Hus 7



20.02.2026 FI Helsinki - Kult



21.02.2026 FI Tampere - Kotelo







Weitere kommende ONSLAUGHT-Livetermine:







23.08.2025 FR Champtoceaux - Barbeuk Metal Fest



29.08.2025 GR Rethymno - Rethymno Rocks



07.09.2025 MX León - Candelabrum Metal Fest



20.09.2025 ES Abadiño - Koba Live



10./11.10.2025 RO Bucharest - Old Grave Fest



09.11.2025 UK Manchester - Damnation Festival







14.11.2025 AU Perth - Rosemount Hotel



15.11.2025 AU Adelaide - Lion Arts Factory



19.11.2025 AU Canberra - The Baso



20.11.2025 AU Sydney - The Underground



21.11.2025 AU Brisbane - Soapbox Brewery



22.11.2025 AU Melbourne - Corner Hotel







12.03.2026 UK Great Yarmouth - Hard Rock Hell Spring Break



28. - 31.05.2026 UK Lincoln - Call Of The Wild Festival