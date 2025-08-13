KANONENFIEBER entfachen mit neuer Single 'Z-vor!' ein akustisches Schlachtgewitter
13.08.2025 | 18:00
Mastermind Noise meldet sich mit seinem Geschichts-Extreme-Metal-Projekt KANONENFIEBER zurück und das mit voller Breitseite. Die brandneue Single 'Z-vor!' widmet sich der berüchtigten Skagerrak-Schlacht des Ersten Weltkriegs, einer der größten Seeschlachten der Militärgeschichte und ist auf dem YouTube Channel von Century Media zu finden.
Z-Vor! (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=M355O3YomHM
