DEFTONES: Neuer Song veröffentlicht

Die DEFTONES haben mit 'Milk Of Madonna' die zweite Single aus ihrem neuen Album "Private Music" veröffentlicht. Bereits im Juli erschien die Single 'My Mind Is A Mountain'.



Nach fünf Jahren Wartezeit wird das neue und zehnte Werk am 22. August 2025 via Reprise/Warner Records erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. my mind is a mountain

2. locked club

3. ecdysis

4. infinite source

5. souvenir

6. cXz

7. i think about you all the time

8. milk of the madonna

9. cut hands

10. ~metal dream

11. departing the Body



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Im Februar 2026 geht es dann gemeinsam mit DENZEL CURRY und DRUG CHURCH auf Tour. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.



Folgende Termine sind bestätigt:

01.02.2026  (DE) Hamburg, Barclays Arena

03.02.2026  (DE) München, Zenith

06.02.2026  (DE) Berlin, Max-Schmeling-Halle

07.02.2026  (DE) Dortmund, Westfalenhalle

09.02.2026  (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle



