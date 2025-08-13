Erste Infos zum Reload Festival 2026
Kommentieren
Der Startschuss zum Jubiläumsfestival 2025 fällt morgen (Donnerstag, 14.08.25) und während dort die Spannung steigt, geben die Veranstalter bereits heute die ersten Top-Acts für 2026 bekannt.
Das Reload Festival 2026 findet vom 13.8.2026 bis 15.8.2026 in Sulingen statt. Headliner wird JUDAS PRIEST sein, weitere Highlights sind unter anderem IN FLAMES und ARCH ENEMY.
Schon jetzt sind 21 Bands bestätigt, darunter:
LAMB OF GOD
GODSMACK
AIRBOURNE
THE GHOST INSIDE
THY ART IS MURDER
IMMINENCE
AMORPHIS
PALEFACE SMITH
NOTHING MORE
ORBIT CULTURE
PERTURBATOR
STICK TO YOUR GUNS
VENGABOYS
ZSK
DOMINUM
DEAFHEAVEN
VENDED
GUTALAX
Weitere Informationen auf reload-festival.de und über presse@reload-festival.de
- Quelle:
- Reload-Festival
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- reload festival sulingen 2026 judas priest in flames arch enemy
0 Kommentare