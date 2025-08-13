Erste Infos zum Reload Festival 2026

Der Startschuss zum Jubiläumsfestival 2025 fällt morgen (Donnerstag, 14.08.25)  und während dort die Spannung steigt, geben die Veranstalter bereits heute die ersten Top-Acts für 2026 bekannt.



Das Reload Festival 2026 findet vom 13.8.2026 bis 15.8.2026 in Sulingen statt. Headliner wird JUDAS PRIEST sein, weitere Highlights sind unter anderem IN FLAMES und ARCH ENEMY.



Schon jetzt sind 21 Bands bestätigt, darunter:



LAMB OF GOD

GODSMACK

AIRBOURNE

THE GHOST INSIDE

THY ART IS MURDER

IMMINENCE

AMORPHIS

PALEFACE SMITH

NOTHING MORE

ORBIT CULTURE

PERTURBATOR

STICK TO YOUR GUNS

VENGABOYS

ZSK

DOMINUM

DEAFHEAVEN

VENDED

GUTALAX



Weitere Informationen auf reload-festival.de und über presse@reload-festival.de

Quelle: Reload-Festival Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: reload festival sulingen 2026 judas priest in flames arch enemy