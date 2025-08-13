Erste Bands für SUMMER BREEZE 2026
13.08.2025 | 21:02
- ALCEST
- ALESTORM
- AMORPHIS
- ARCH ENEMY
- BETONTOD
- BRAINSTORM
- BROTHERS OF METAL
- CABAL
- CRYPTOPSY
- DARTAGNAN
- DEAFHEAVEN
- DEICIDE
- DER WEG EINER FREIHEIT
- EXCREMENTORY GRINDFUCKERS
- FROM FALL TO SPRING
- FUTURE PALACE
- GROZA
- HAGGEFUGG
- HELLOWEEN
- ILLDISPOSED
- IN FLAMES
- KIM DRACULA
- LAMB OF GOD
- LUNA KILLS
- MANNTRA
- MIRACLE OF SOUND
- MISERY INDEX
- MITTEL ALTA
- MUNICIPAL WASTE
- MUSHROOMHEAD
- NANOWAR OF STEEL
- NORTHLANE
- ORBITCULTURE
- OUR PROMISE
- PALEFACE SWISS
- PARASITE INC.
- SAOR
- SOEN
- TBS
- TEN56.
- TERROR
- TESTAMENT
- THE GHOST INSIDE
- TROLLFEST
- UNPROCESSED
- VERSENGOLD
Im Livestream vom Summer Breeze Festival wurden gerade die ersten Bands für das Festival im nächsten Jahr bekannt gegeben.
Unter den Bands sind unter Anderem:- 200 STAB WOUNDS
Insgesamt sind für 2026 100 Bands vorgesehen.
Der Vorverkauf startet am Montag, 18. August um 18 Uhr.
Quelle:
- Summer Breeze Livestream
Redakteur:
- Michael Vogt
Tags:
- summer breeze arch enemy betontod in flames lamb of god helloween versengold dartagnan nanowar of steel alestorm testament deicide amorphis brainstorm
