LORNA SHORE mit neuer Single
Kommentieren
14.08.2025 | 16:01
Die Deathcore-Institution LORNA SHORE hat eine neue Single aus dem angekündigten Album "I Feel The Everblack Festering Within Me" veröffentlicht. Der Opener des neuen Langspielers 'Prison Of Flesh' bekam ein eigenes Video bei YouTube spendiert.
Die Deathcore-Institution LORNA SHORE hat eine neue Single aus dem angekündigten Album "I Feel The Everblack Festering Within Me" veröffentlicht. Der Opener des neuen Langspielers 'Prison Of Flesh' bekam ein eigenes Video bei YouTube spendiert.
"I Feel The Everblack Festering Within Me" Trackliste:
01-Prison Of Flesh
02-Oblivion
03-In Darkness
04-Unbreakable
05-Glenwood
06-Lionheart
07-Death Can Take Me
08-War Machine
09-A Nameless Hymn
10-Forevermore
https://www.youtube.com/watch?v=nDyHbelR2NU
- Quelle:
- LORNA SHORE Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- lorna shore prison of flesh i feel the everblack festering within me
0 Kommentare