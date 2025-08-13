HAUNT mit neuem Album

Die Californischen Schwermetaller HAUNT haben ihr neues Album "Ignite" veröffentlicht. An Kreativität scheint es der Truppe um Frontmann Trever nicht zu mangeln, da seit der Gründung nun das elfte Album vorzuweisen ist.







"Ignite" Trackliste:





01. Extraordinary Life

02. Soaring Through The Ages

03. Eventide

04. Early Grave

05. Ignite

06. Not The Same

07. Shattered Past

08. Long Cold Lonely Winter

09. With Our Angel

10. If I Said Good Night

Quelle: HAUNT Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: haunt ignite