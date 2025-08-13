HAUNT mit neuem Album
13.08.2025 | 21:23
Die Californischen Schwermetaller HAUNT haben ihr neues Album "Ignite" veröffentlicht. An Kreativität scheint es der Truppe um Frontmann Trever nicht zu mangeln, da seit der Gründung nun das elfte Album vorzuweisen ist.
"Ignite" Trackliste:
01. Extraordinary Life
02. Soaring Through The Ages
03. Eventide
04. Early Grave
05. Ignite
06. Not The Same
07. Shattered Past
08. Long Cold Lonely Winter
09. With Our Angel
10. If I Said Good Night
