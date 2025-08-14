LETHERNAL UTOPIA gibt sein Debüt

Aus Frankreich macht sich ein neuer Name im Metalcore-Universum bereit, die Szene aufzumischen. LETHERNAL UTOPIA wird am 05.09.2025 sein erstes Album "Illusion of Time" via M & O Music auf den Markt bringen. Das Quartett aus Toulouse hat dieses Jahr bereits die Single 'Samsara' vorangeschickt, um nun mit dem Album nachzulegen.





"Illusion of Time" Trackliste:





1. Illusion Of Time

2. Glitch

3. We Are

4. Samsara

5. Monsters

6. Echoes

7. Crossroads of Time

8. One Last Breath

9. Apocalypse

10. Live To Die

