LETHERNAL UTOPIA gibt sein Debüt
Aus Frankreich macht sich ein neuer Name im Metalcore-Universum bereit, die Szene aufzumischen. LETHERNAL UTOPIA wird am 05.09.2025 sein erstes Album "Illusion of Time" via M & O Music auf den Markt bringen. Das Quartett aus Toulouse hat dieses Jahr bereits die Single 'Samsara' vorangeschickt, um nun mit dem Album nachzulegen.
"Illusion of Time" Trackliste:
1. Illusion Of Time
2. Glitch
3. We Are
4. Samsara
5. Monsters
6. Echoes
7. Crossroads of Time
8. One Last Breath
9. Apocalypse
10. Live To Die
