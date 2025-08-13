SÖLICITÖR: Neue Musik
Kommentieren
Die Speed Metal-Experten aus Seattle/USA, SÖLICITÖR, sind mit ihrem zweiten Studioalbum "Enemy In Mirrors" zurück, das am 19. September 2025 über Gates Of Hell Records veröffentlicht wird.
Der erste Track 'Iron Wolves Of War' kann hier angehört werden.
Iron Wolves Of War
https://www.youtube.com/watch?v=CZeSLTL9zS0
"Enemy In Mirrors" Album Tracklist:
01. The Descent
02. Paralysis
03. Iron Wolves of War
04. Spellbound Mist
05. We Who Remain
06. Fallen Angel
07. Crimson Battle Beast
08. Enemy In Mirrors
09. Black Magick (Part I)
10. The Devils Hand (Part II)
Line-up:
Amy Lee Carlson - Vocals
Matthew Vogan - Guitars / Arrangements / Keyboard / Piano
Patrick Fry - Guitars
Damon Cleary-Erickson - Bass
Johanson Waymire - Drums
Leif Julin - Guest vocals on "Iron Wolves Of War"
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- sölicitör iron wolves of war enemy in mirrors gates of hell records
0 Kommentare