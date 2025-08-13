Dying Victims Attack! - Vierte Auflage in 2026
13.08.2025 | 12:41
Auch im nächsten Jahr findet glücklicherweise wieder das bereits nach drei Auflagen kultig gewordene Dying Victims Attack!-Festival in Essen statt. Und zwar vom 9. - 11. April. Spielorte sind und bleiben dort das Don't Panic und das Turock.
Bestätigts sind bislang folgende Bands:
ABYSSOUS
BARBARIAN
CHALLENGER
DEMON SPELL
MORBYDA
SADISTIC GOATMESSIAH
SCHAFOTT
SINNER RAGE
DEADLY MAGIC
FATE'S HAND
FRIENDS OF HELL
GALLOWER
HEXXEMA
PANDEMIC
SCUMRIPPER
TEMPLAR
THE RIVEN
TIME RIFT
Für weitere Infos schaut gerne auf der offiziellen Homepage vorbei.
- Quelle:
- Dying Victims Productions
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- dying victims attack vol 4 dont panic turock essen
