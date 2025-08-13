Dying Victims Attack! - Vierte Auflage in 2026

Auch im nächsten Jahr findet glücklicherweise wieder das bereits nach drei Auflagen kultig gewordene Dying Victims Attack!-Festival in Essen statt. Und zwar vom 9. - 11. April. Spielorte sind und bleiben dort das Don't Panic und das Turock.

Bestätigts sind bislang folgende Bands:

ABYSSOUS

BARBARIAN

CHALLENGER

DEMON SPELL

MORBYDA

SADISTIC GOATMESSIAH

SCHAFOTT

SINNER RAGE

DEADLY MAGIC

FATE'S HAND

FRIENDS OF HELL

GALLOWER

HEXXEMA

PANDEMIC

SCUMRIPPER

TEMPLAR

THE RIVEN

TIME RIFT

Für weitere Infos schaut gerne auf der offiziellen Homepage vorbei.