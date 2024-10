Zweite Singleauskopplung von ULRICH ELLISON

Mit 'Light Of My Sky' legt der Blues-Gitarrist ULRICH ELLISON die zweite Single aus dem am 15. November erscheinenden Album "Momentum" vor und das bisher erschienene Media Feedback zeigt an, dass er mit seinem Mix aus Blues-, Rock- und Gitarrenakrobatik, der manchmal an Eric Sardinas oder ZZ Top erinnert, einen Nerv trifft.

Light Of My Sky

https://www.youtube.com/watch?v=iPisItYaiHs

Quelle: Facebook Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: ulrich ellison light of my sky momentum blind rope records