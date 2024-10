FROZEN CROWN: Ich bin der Wind...

Am 18. Oktober 2024 erscheint via Napalm Records das neue Album "War Hearts" der italienischen Power-Metal-Band FROZEN CROWN. Heute gibt es ein weiteres Music-Video zu 'I Am The Wind'.



FROZEN CROWN über die neue Single 'I Am The Wind':

" 'I Am The Wind' markiert die Rückkehr von "The Tyrant" und dient als spiritueller Nachfolger unseres beliebten Songs, bei dem sich Federico erneut die Aufgaben des Leadsängers mit unserer Frontfrau Jade teilt. Dieser Track, der langsamer als die anderen Songs des Albums ist, beschreibt den unaufhaltsamen Marsch einer bedrohlichen Armee und die unerbittliche Wut der Elemente."



I Am The Wind







https://www.youtube.com/watch?v=V1mnCqgjKGo



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: frozen crown war hearts i am the wind