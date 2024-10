ROCK HARZ 2025 - 12 weitere Bands bestätigt

Nach der ersten Bandwelle im Juli haben die Veranstalter vom Rock Harz Festival heute 12 weitere Bands bestätigt. Freut Euch auf: IN EXTREMO, SAXON, ALL THAT REMAINS, ANY GIVEN DAY, PRIMAL FEAR, GREEN LUNG, VISIONS OF ATLANTIS, APRIL ART, FROZEN CROWN, GRAND MAGUS, SEASONS IN BLACK und VELVET RUSH.

Details zum Festival findet Ihr auf der Webseite vom Rock Harz Festival.