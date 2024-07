Rock Harz 2025 erste Bands angekündigt

Kaum ist es still geworden auf dem Flugplatz in Ballenstedt, so kündigt das Rock Harz die erste Bandwelle für 2025 an und eröffnet auch den Vorverkauf.



Hier die ersten Bestätigungen:

POWERWOLF

HEAVEN SHALL BURN

ASP

VERSENGOLD

SODOM

OVERKILL

DARK TRANQUILLITY

GLORYHAMMER

WARKINGS

DIE KASSIERER

J.B.O.

COMBICHRIST

VADER

ASENBLUT

KUPFERGOLD

NON EST DEUS

Das RHZ verspricht also auch 2025 wieder eine bunte Mischung aus vielen Genres zu werden, wobei für jeden was dabei sein sollte.