Zehntes Album von OBSCURITY
Die deutsche Viking-Horde OBSCURITY hat den Titeltrack ihres kommenden zehnten Albums "Ascheregen" veröffentlicht, das am 29. Januar 2026 über Trollzorn Records erscheinen wird.
Seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums "Skogarmaors" gab es erhebliche Veränderungen in der Besetzung der Band, daher ist es nicht verwunderlich, dass Ascheregen sowohl neue musikalische Elemente als auch bewährte Stärken enthält. Mit diesem neuen Kraftpaket verfolgen die vier Mitglieder um Bandgründer Agalaz einen einzigen Kurs: vorwärts wie das Höllenfeuer!
Ein Lyric-Video von 'Ascheregen' ist hier zu sehen.
Ascheregen
https://www.youtube.com/watch?v=DMeiYkUPoFI
"Ascheregen" Album Tracklist:
01. Initium Dekadentiae
02. Flammentaufe
03. Schwur
04. Blutgebet
05. Dreifaltigkeit
06. Ascheregen
07. Ketzerjagd
08. Läuterung
09. Bekehrung
10. Runenwinter
11. Rúnar Víg
12. Dystopie und Schwanengesang
Line-up:
Agalaz Vocals
Isarn Drums
Grimnir Guitars
Njalvar Guitars
Vidar Bass
