Zehntes Album von OBSCURITY

Die deutsche Viking-Horde OBSCURITY hat den Titeltrack ihres kommenden zehnten Albums "Ascheregen" veröffentlicht, das am 29. Januar 2026 über Trollzorn Records erscheinen wird.

Seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums "Skogarmaors" gab es erhebliche Veränderungen in der Besetzung der Band, daher ist es nicht verwunderlich, dass Ascheregen sowohl neue musikalische Elemente als auch bewährte Stärken enthält. Mit diesem neuen Kraftpaket verfolgen die vier Mitglieder um Bandgründer Agalaz einen einzigen Kurs: vorwärts wie das Höllenfeuer!

Ein Lyric-Video von 'Ascheregen' ist hier zu sehen.

Ascheregen

https://www.youtube.com/watch?v=DMeiYkUPoFI

"Ascheregen" Album Tracklist:

01. Initium Dekadentiae

02. Flammentaufe

03. Schwur

04. Blutgebet

05. Dreifaltigkeit

06. Ascheregen

07. Ketzerjagd

08. Läuterung

09. Bekehrung

10. Runenwinter

11. Rúnar Víg

12. Dystopie und Schwanengesang

Line-up:





Agalaz  Vocals

Isarn  Drums

Grimnir  Guitars

Njalvar  Guitars

Vidar  Bass