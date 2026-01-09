BEYOND THE BLACK wünscht sich Regen
Zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Albums "Break The Silence" hat BEYOND THE BLACK ein Musikvideo zum Song 'Let There Be Rain' veröffentlicht. Im Song ist Gergana Dimitrova, Solistin des Grammy-preisgekrönten Ensembles "The Mystery Of The Bulgarian Voices", als Gastsängerin zu hören.
Sängerin Jennifer Haben kommentierte:
"In 'Let There Be Rain' geht es darum, den Sturm anzunehmen, anstatt ihn zu bekämpfen, denn manchmal ist Regen genau das, was wir brauchen, um loszulassen, Klarheit zu finden und voranzukommen. Mit diesem Song ist unser Kapitel abgeschlossen und wir freuen uns, dass ihr nun die ganze Geschichte erleben könnt."
Let There Be Rain
https://www.youtube.com/watch?v=PR0BmiZ6Mis
"RISING HIGH" Headline-Tour 2026, mit SETYØURSAILS und SERAINA TELLI
15.01.26 UK-Manchester, O2 Ritz
16.01.26 UK-London, O2 Shepherd´s Bush Empire
17.01.26 FR-Paris, Bataclan
19.01.26 CH-Zürich, X-tra
20.01.26 DE-München, Tonhalle
22.01.26 HU-Budapest, Barba Negra
23.01.26 AT-Wien, Arena
24.01.26 DE-Geiselwind, MusicHall
26.01.26 DE-Stuttgart, Wagenhallen
27.01.26 DE-Wiesbaden, Schlachthof
28.01.26 DE-Hanover, Capitol
30.01.26 PL-Warschau, Proxima
31.01.26 DE-Leipzig, Haus Auenseee
01.02.26 DE-Berlin, Huxleys
03.02.26 DE-Hamburg, Docks
04.02.26 BE-Antwerpen, Trix
05.02.26 DE-Oberhausen, Turbinenhalle
06.02.26 NL-Nijmegen, Doornroosje
