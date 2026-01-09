BEYOND THE BLACK wünscht sich Regen

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Albums "Break The Silence" hat BEYOND THE BLACK ein Musikvideo zum Song 'Let There Be Rain' veröffentlicht. Im Song ist Gergana Dimitrova, Solistin des Grammy-preisgekrönten Ensembles "The Mystery Of The Bulgarian Voices", als Gastsängerin zu hören.



Sängerin Jennifer Haben kommentierte:

"In 'Let There Be Rain' geht es darum, den Sturm anzunehmen, anstatt ihn zu bekämpfen, denn manchmal ist Regen genau das, was wir brauchen, um loszulassen, Klarheit zu finden und voranzukommen. Mit diesem Song ist unser Kapitel abgeschlossen und wir freuen uns, dass ihr nun die ganze Geschichte erleben könnt."



Let There Be Rain







https://www.youtube.com/watch?v=PR0BmiZ6Mis



"RISING HIGH" Headline-Tour 2026, mit SETYØURSAILS und SERAINA TELLI



15.01.26 UK-Manchester, O2 Ritz

16.01.26 UK-London, O2 Shepherd´s Bush Empire

17.01.26 FR-Paris, Bataclan

19.01.26 CH-Zürich, X-tra

20.01.26 DE-München, Tonhalle

22.01.26 HU-Budapest, Barba Negra

23.01.26 AT-Wien, Arena

24.01.26 DE-Geiselwind, MusicHall

26.01.26 DE-Stuttgart, Wagenhallen

27.01.26 DE-Wiesbaden, Schlachthof

28.01.26 DE-Hanover, Capitol

30.01.26 PL-Warschau, Proxima

31.01.26 DE-Leipzig, Haus Auenseee

01.02.26 DE-Berlin, Huxleys

03.02.26 DE-Hamburg, Docks

04.02.26 BE-Antwerpen, Trix

05.02.26 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

06.02.26 NL-Nijmegen, Doornroosje

