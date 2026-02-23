SAILLE - Forebode

Forebode

Mehr über Saille

Genre:
Melodic Black Metal
∅-Note:
5.50
Label:
Non Serviam Records
Release:
13.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Deception Of Decadence
    2. Echoes Of Empathy
    3. Cycle Of Cynicism
    4. Reminiscence Of Regrets
    5. Haunter Of The Dark 2025
    6. Eater Of Worlds (Extended Classical Version)
    7. Maere (Live at Metal Méan Festival)
    8. Tephra (Live at Metal Méan Festival)
    9. Plaigh Allais (Live at Graspop Metal Meeting)

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

