SYLOSIS mit neuem Song
SYLOSIS meldet sich mit der neuen Single 'Erased' zurück und legt direkt ein Musikvideo nach. Der Song gibt einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album "The New Flesh", das am 20. Februar 2026 über Nuclear Blast erscheint.
"The New Flesh" Trackliste:
01. Beneath The Surface
02. Erased
03. All Glory, No Valour
04. Lacerations
05. Mirror Mirror
06. Spared From The Guillotine
07. Adorn My Throne
08. The New Flesh
09. Everywhere At Once
10. Circle Of Swords
11. Seeds In The River
Erased
https://www.youtube.com/watch?v=tVrqubk4-fg
