MIDRYASI'S KULT mit Debütalbum im März
09.01.2026 | 12:44
Mit (Ex-)Mitgliedern von DOOMSWORD beschwören die Italiener MIDRYASI'S KULT eine obskure Mixtur aus NWoBHM, erdrückendem Doom und schwarzer Magie im Black Metal-Gewand. "Italian Dark Sound" ist ein finsteres Glaubensbekenntnis.
Das Album erscheint am 27. März über Dying Victims Productions. Als rituelle Erstbeschwörung könnt ihr euch hier einmal den Titeltrack zu Gemüte führen.
Italian Dark Sound
https://www.youtube.com/watch?v=CkXwQZCivxY
