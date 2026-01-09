DEATHRAISER: Neue Musik nach 15 Jahren
Kommentieren
09.01.2026 | 12:39
Die brasilianischen Thrasher DEATHRAISER lassen am 22. Januar nach 15 Jahren ihr zweites Album "Forged In Hatred" über Xtreem Music auf die Meute los.
Mit dem Lyricvideo zu 'One Step To The Grave' serviert uns die Band jetzt die zweite Single daraus.
One Step To The Grave
https://www.youtube.com/watch?v=ZLhSPDHG2do
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- deathraiser one step to the grave forged in hatred xtreem music
0 Kommentare