Neuer Song und zweites Album von COSCRADH
09.01.2026 | 12:32
Die irischen Black Death-Fanatiker COSCRADH veröffentlichen am 20. Februar ihr zweites Album "Carving The Causeway To The Otherworld" über 20 Buck Spin.
Mit 'Caesar's Revelation (Hibernia L. VI V. XIV ad XVI et XXIV)' gibt es jetzt einen ersten finsteren Einblick in das neue Material.
Caesar's Revelation
https://www.youtube.com/watch?v=65sdXW--YXA
