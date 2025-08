ZLOBNIK mit zweitem Album

Freunde des Blackened Death Metal dürfen sich auf ein neues Werk, des polnischen Quartetts ZLOBNIK freuen. Die Mannen um Shouter Zorić veröffentlichen, heute am 05.08.2025, via Geenger Records den Langspieler "Pjev prokletnika".







"Pjev prokletnika" Trackliste:





1. Sukuba

2. Matkol

3. Crno srce

4. Omča

5. Kaljuža

6. Kalež žalosti



Sukuba (Official Music Video 2025)







https://www.youtube.com/watch?v=RaWAlqZd5pY

Quelle: ZLOBNIK Bandcamp