Prog einmal ganz anders!

Mit ihren bisherigen beiden EPS haben die Musiker von DARKNESS IS MY CANVAS die Welt des modernen Prog Rock mächtig auf den Kopf gestellt. Verspielt auf der einen, harmoniebedürftig auf der anderen Seite, immer wieder auf der Suche nach eigenwilligen Melodiebögen und kontrastreich von der ersten bis zur letzten Note: Die finnische Combo hat auf jeden Fall schon bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit "The End Of Times" haben die Nordeuropäer nun endlich auch ihre erste vollständige Platte zusammengestellt und setzen eigentlich sofort wieder dort an, wo man vor zwei Jahren auf "White Noise" aufgehört hat: bizarre Keyboard-Arrangements mit plötzlich aufkeimenden Hooklines, sphärische Wechsel im Sekundentakt, einige enorm düstere Passagen, die wohl auch dem Albumtitel "The End Of Times" zuträglich sind, dann wieder so viel Positivität und Lebensfreude in der Darbietung. Ja, diese Scheibe ist definitiv ein ziemliches Wechselbad, melodisch und total harmonisch in den meisten Passagen, dann aber wieder so eigensinnig finster und verträumt, dass man erst einmal gar nicht wahrhaben will, dass hier ein und dieselbe Band am Start ist. Doch diese Gegensätze sind zunehmend anziehender und letztlich auch einer der zentralen Reizpunkte, die DARKNESS IS MY CANVAS heuer zu setzen weiß.



Dennoch ist diese vielseitige Herangehensweise für den typischen Prog-Act alles andere als gewöhnlich. Schließlich gibt die Truppe gar nicht so viel auf instrumentale Demonstrationen oder gar rhythmische Mathematik, sondern setzt hier vielmehr auf die sphärischen Kontraste, deren unglaubliche Tiefe. Letztlich auch auf die grandiosen Gesangsparts, die nicht selten an das jüngere Solowerk eines Peter Gabriel erinnern - nur mit dem Unterschied, dass die Finnen noch einmal deutlich schneller auf den Punkt kommen als die Legende.



"The End Of Times" ist schlussendlich keine apokalyptische Vision, aber dennoch eine musikalische Gedankenreise, die nachdenklich stimmt und zur gleichen Zeit wunderbar unterhält. Die ersten beiden Releases von DARKNESS IS MY CANVAS haben es bereits angedeutet, doch die vorzeitige Krönung erfolgt erst mit der Premieren-Full-Length. "The End Of Times" ist moderner Prog in Reinform und mit seinen leichten Reminiszenzen an die GENESIS-Harmonielehre auch für Old-School-Progger ein echtes Schmuckstück, das in den Jahreslisten nicht fehlen wird - und auf dem Einkaufszettel hoffentlich auch nicht!