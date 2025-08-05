DARKNESS IS MY CANVAS - The End Of Times

The End Of Times

Mehr über Darkness Is My Canvas

Genre:
Progressive Rock
∅-Note:
8.50
Label:
Rockshots Records
Release:
01.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Wash
    2. Rejected
    3. Bleed
    4. Ink In The Water
    5. The Maze
    6. The End Of Times
    7. Day Zero
    8. Subliminal
    9. These Times
    10. Skin & Bones

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren