SPECIES kündigt zweites Album Changelings für September an

Das polnische Power-Trio SPECIES wird am 19.09.2025 sein zweites Album "Changelings" über 20 Buck Spin veröffentlichen. Der Nachfolger des Debüts "To Find Deliverance" verspricht eine konsequente Weiterentwicklung. Klanglich zwischen Sci-Fi-Paranoia und Kalter-Krieg-Bedrohung angesiedelt, wirkt das Album wie eine imaginäre Kollaboration, irgendwo zwischen Thrash, Death Metal und dystopischem Wahnsinn.





„Changelings“ erscheint auf allen Formaten.







"Changelings" Trackliste:





1. Inspirit Creation

2. The Essence

3. Waves Of Time

4. Voyager

5. Born Of Stitch And Flesh

6. Terror Unknown

7. Biological Masterpiece





The Essence (Official Video) 20 Buck Spin







https://www.youtube.com/watch?v=djS0vmtLcRM





