CRYSTAL SKULL - Arcane Tales

Arcane Tales

Mehr über Crystal Skull

Genre:
Power Metal / Heavy Metal
∅-Note:
7.00
Label:
Eigenproduktion / Eigenvertrieb
Release:
07.07.2025

    < 5 Wertungen

    1. Prelude To Darkness (Intro)
    2. Gates Of Skull
    3. Prisoner In The Night
    4. Stormbreaker (Turok's Axe)
    5. Hall Of Eternity (Intro)
    6. Ancient's Ritual
    7. Am-Aras (Black Lord)
    8. The Underdark
    9. Queen Of The Black Moon (Erevyn's Fate)
    10. Horizon's Nightstorm
    11. Defenders
    12. Glory Or Damn
    13. Homecoming (Regdar's Tragedy)

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren