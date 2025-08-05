Erste CD-Auflage in 44 Jahren!

Wer die jüngere Labelgeschichte von Golden Core etwas intensiver verfolgt, wird mittlerweile längst verstanden haben, dass Plattenboss Neudi seit geraumer Zeit in seinen persönlichen Archiven kramt, um dabei einige bis dato kaum bekannte Bands aus dem deutschen Süden noch einmal zu späten Ehren zu bringen und ihnen zumindest einen Teil jener Aufmerksamkeit zu schenken, die man zu Lebzeiten nicht erlangen konnte.



Jüngstes Beispiel sind die Herrschaften von PASSENGER, die in den frühen 80ern im Großraum Stuttgart ihrer Vorliebe für klassischen Hardrock nachgingen und dabei irgendwo in der direkten Mitte von QUEEN und TOTO gelandet sind, gerne aber auch mal Blues, R&B und Soul in ihre Tracks einbrachten. Mit "Move Time" veröffentlichten sie anno 1981 eine Scheibe, die nun erstmalig auch als CD erhältlich sein wird und den Weg der später in zahlreichen anderen lokalen Acts aktiven Künstler noch einmal bis zu den Wurzeln nachzeichnet.



Die wiederkehrende Frage bei einer solchen Neuauflage besteht natürlich darin, ob es sich dabei nur um ein persönliches Liebhaberstück oder doch um einen lohnenswerten Re-Release handelt, der mit der Zeit auch gut gealtert ist. Im Falle von PASSENGER mag man hier bedenkenlos den Haken an die zweite Option setzen. Sieht man mal davon ab, dass "Move Time" manchmal die klare Linie vermissen lässt, so ist die Scheibe doch ein absolut vortreffliches Dokument jener Zeit, als die Übergänge vom 70er-Rock über einzelne Krautrock-Variationen in den Disco-Modus vollzogen wurden.



Streng genommen hat PASSENGER Elemente aus allen Bereichen am Start, unter anderem auch das eher poppige 'I Don't Cry No More', das mit seinen feinen Backinggesängen aber ebenso gut ins Ohr geht, wie das beschwingte 'See In My Reflection' oder das seicht getragene 'Turn In My Life'. Die Scheibe zeigt definitiv auf, dass hier eine Schar talentierter, vielseitig orientierter Musiker bei der Sache war, die es mit PASSENGER sicherlich noch weiter hätten bringen können. Stattdessen zerstreute man sich jedoch in alle Winde, konnte in diversen regionalen Underground-Combos noch mal gesichtet werden, hat im eigenen Vermächtnis aber eben auch dieses Kleinod verankert, dessen Neuauflage man sich als bekennender AOR-Fan der ersten Stunde definitiv draufschaffen sollte. Überraschend? Nein, denn Neudi hat in der Auswahl seiner Oldies immer Geschmack bewiesen und hier nur einen weiteren Rohdiamanten zu neuem Leben verholfen!