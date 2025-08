FRAYLE und die Sommerzeit

Die atmosphärische Doom/Post-Metal-Band FRAYLE aus den Vereinigten Staaten kündigt für den Herbst ihr mittlerweile drittes Studioalbum an. Der neue Langspieler trägt den Titel "Heretics & Lullabies" und wird am 10.10.2025 via Napalm Records veröffentlicht.



Um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung zu verkürzen, gewährt FRAYLE bereits jetzt einen ersten Einblick. Mit 'Summertime Sadness' ist ab sofort ein Vorgeschmack auf das neue Album online verfügbar. Der Track zeigt die Band einmal mehr von ihrer melancholisch-verträumten Seite, so wie man es von dem Quartett gewohnt ist.







"Heretics & Lullabies" Trackliste:





01-Walking Wounded

02-Summertime Sadness

03-Boo

04-Demons

05-Souvenirs Of Your Betrayal

06-Glass Blown Heart

07-Hymn For The Living

08-Run

09-Heretic

10-Only Just Once





Summertime Sadness (Lana Del Rey cover) (Official Video) | Napalm Records







https://www.youtube.com/watch?v=my26tU0KeLA&list=RDmy26tU0KeLA&start_radio=1

Quelle: FRAYLE Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: frayle summertime sadness heretics lullabies