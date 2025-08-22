ZHAAT mit neuer Auskopplung aus dem Debütalbum
22.08.2025 | 16:31
Das Leipziger Quartett ZHAAT hat sich in der Szene bereits einen guten Live-Ruf erspielt. Auf dem Berliner Qualitätslabel Noisolution wird am 02.10.2025 das Debütalbum "Other Prophets" erscheinen.
Heute wurde mit 'Maniac' ein weiterer Höreindruck freigegeben.
- Quelle:
- Noisolution
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- zhaat psycho stoner debütalbum leipzig noisolution neues album oktober 2025 powermetalde
