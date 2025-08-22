Noisolution mit 30 Jahren Qualität
Gerade erst wurde über das 25te Labeljubiläum applaudiert, da wird Arne Gesemann und sein Werk ganze Dreißig. Herzlichen Glückwunsch!
Dafür wird auch entsprechend ein Fest gefeiert mit den Bandmates, den bekannteren und unbekannteren. Dafür hat man neben dem Flaggschiff COOGANs BLUFF auch wieder MOTHER TONGUE aktiviert, die nach langer Bühnenabstinenz herüberkommen werden.
Das ist das Geburtstagsständchenprogramm vom 21.11.2025 in der Berliner Neuen Zukunft.
MOTHER TONGUE
DAILY THOMPSON
COOGANS BLUFF
WEREWOLF ETIQUETTE
AKA RINDE
ANGER MGMT
