Saalepartie: Weitere Auflage Anfang September 2025

Bei Jena/ Auerstedt gab es 1806 mal eine deftige Abreibung für die Preußen durch die aufstrebenden Franzosen unter Napoleon. Jetzt am 05.09. bis zum 07.09.2025 wird es dort viel friedvoller zugehen. Die diesjährige Saalepartie 2025 lädt in das Gelände rund um den Weidenpalast ein - das ist ein Veranstaltungsort, der aus ja, Weidenbäumen besteht.

Und weil sich das tolle Ambiente und die Stimmung sich in der Szene recht gut herumgesprochen haben, gibt es auch international etablierte Gäste zu begrüßen, um die Völkerverständigung in der Gegenwart weiter zu festigen.

Das Line Up ist sehenshörenswert - Tickets sind auf 500 Stück reduziert.

NEW CANDYS

UFOMAMMUT

GLASGOW COMA SCALE

DYSE

LAZAR

MAD FOXES

MOTOROWL

METHADONE SKIES

ZOLLE

KASKADEUR

DEAD MYRICK

LONG DISTANCE CALLING