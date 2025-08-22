SAXON: Biff Byford wegen Krebs operiert, Tour wird stattfinden!

Es war klar, dass bei SAXON etwas im Busche war, als sie relativ weit im Vorfeld wegen der Krankheit eines Musikers den Auftrit auf dem diesjährigen SUMMER BREEZE abgesagt hatten. Jetzt haben wir die Bestätigung: Sänger Biff hat sich einer Krebsbehandlung unterzogen. Er hatte dies bereits vor Kurzem auf Facebook mitgeteilt, jetzt hat er es präzisiert. Ihm wurde ein Tumor im Darm entfernt, aber die Prognose ist laut seinen Ärzten positiv.

So positiv, dass die anstehende "Hell, Fire And Steel"-Tour durch das UK und Irland im November und auch der Auftritt auf dem Metal Hammer Paradise in Lübeck stattfinden wird.

Die Redaktion wünscht gute Genesung und freut sich auf viele weitere Begegnungen mit dem tollen Frontmann einer der Urgesteine des britischen Metals, damit er uns auch weiterhin "die Köpfe mit Heavy Metal Thunder" füllen mag!