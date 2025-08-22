Deep Sound City Fest VII im November 2025
Kommentieren
22.08.2025 | 14:34
In Halle an der Saale befindet sich der umtriebige Club Hühnermanhattan. In diesem wird am 14.und 15.11.2025 das Deep Sound City Fest über die Bühne gehen. Es gilt: "Our lucid obsession is PSYCH/STONER/DOOM/DEATH/BLACK..." (Zitat).
Bestätigt sind:
VALBORG (Ger)
KRYPTKEEPER (Ger)
MURA (Cz)
PELOROUS (Ger)
KOMBYNAT ROBOTRON(Ger)
MOTOROWL (Ger)
- Quelle:
- Hühnermanhattan Halle
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- deep sound city fest halle hühnermanhattan november 2025 stoner psych black fuzz kombynat robotron motorowl mura kryptkeeper valborg pelorous powermetalde
0 Kommentare