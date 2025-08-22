DIE APOKALYPTISCHEN REITER galoppieren auf weißen Pferden

Für den neuen Videoclip 'Weiße Pferde' haben sich DIE APOKALYPTISCHEN REITER mit dem preisgekrönten Filmemacher Dennis Schmelz (National Geographic; Bester Reisefilm  Cannes World Film Festival; Ausstellungen in Dubai und auf dem New Yorker Times Square) zusammengetan.

Durch die Verschmelzung der rohen Metal-Energie der Band mit Schmelz' filmischer Kunstfertigkeit entstand ein Musikvideo, das sowohl die Intensität als auch die ruhige, atmosphärische Tiefe des Songs einfängt.

Das neue Album "Freie Republik Reitermania" erscheint am 31. Okober bei War Anthem Records.

Weiße Pferde

https://www.youtube.com/watch?v=PF4d4MVrKsY

Quelle: Facebook Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: die apokalyptischen reiter weiße pferde freie republik reitermania dennis schmelz war anthem records