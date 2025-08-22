DET mit Debütalbum

Die finnische Black/Speed-Metal-Abrissbirne DET steht in den Startlöchern, um am **17. Oktober 2025** ihr erstes Full-Length-Album "Destructive Elite Terror" über Dying Victims Productions loszulassen.

Als ersten Vorboten präsentiert das Trio aus Helsinki die Single 'Nosferatu' die mit giftigen Riffs, bissigen Vocals und höllischem Tempo einen Vorgeschmack auf die Attacke liefert, welche uns im Herbst erwartet.







"Destructive Elite Terror" Trackliste:





1. Introduction

2. Annihilation

3. Catacomb

4. Strike

5. Nosferatu

6. Impaler

7. Sinister

8. Vengeance

9. Bloodshed

10. Cruel

11. Possessor

12. Serpentine

13. Destructive Elite Terror





Nosferatu (Destructive Elite Terror 2025)







https://www.youtube.com/watch?v=NaKovk4v2_k





Quelle: DET Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: det destructive elite terror nosferatu