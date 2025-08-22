DET mit Debütalbum
Die finnische Black/Speed-Metal-Abrissbirne DET steht in den Startlöchern, um am **17. Oktober 2025** ihr erstes Full-Length-Album "Destructive Elite Terror" über Dying Victims Productions loszulassen.
Als ersten Vorboten präsentiert das Trio aus Helsinki die Single 'Nosferatu' die mit giftigen Riffs, bissigen Vocals und höllischem Tempo einen Vorgeschmack auf die Attacke liefert, welche uns im Herbst erwartet.
"Destructive Elite Terror" Trackliste:
1. Introduction
2. Annihilation
3. Catacomb
4. Strike
5. Nosferatu
6. Impaler
7. Sinister
8. Vengeance
9. Bloodshed
10. Cruel
11. Possessor
12. Serpentine
13. Destructive Elite Terror
Nosferatu (Destructive Elite Terror 2025)
https://www.youtube.com/watch?v=NaKovk4v2_k
