SORTHORIS mit neuem Album
22.08.2025 | 14:05
Am 03. Oktober 2025 wird das neue Album "Domus Omnium Mortuorum", der polnischen Black/Death-Metal-Band SORTHORIS ,via Fetzner Death Records veröffentlicht. Das dritte Studioalbum nach "Raj potępiony" (2018) und "Wpiekłowstąpienie" (2022) kann derzeit auf der Homepage des Labels vorbestellt werden.
"Domus Omnium Mortuorum" Trackliste:
1. Wieczornica
2. Szkarłat
3. Lawa
4. Byłem Faustem
5. Dzieci Diabła
6. Pro Memoria
7. Dym
8. Piętno
