INDUCTION und die dunkle Versuchung

INDUCTION präsentiert mit 'Dark Temptation' eine neue Single, zusammen mit einem dazugehörige Musikvideo.



Gitarrist Tim Kanoa Hansen bringt es auf den Punkt:

"Mit 'Dark Temptation' schlagen wir offiziell unser nächstes Kapitel auf und stoßen das Tor zu unserem dritten Album, "Love Kills!", das im Februar 2026 erscheinen wird, ein weiteres Stück auf. Der Song vereint Verführung und Gefahr, während die Liebe sich auf einen Rasiermesserritt begibt. Hart, düster, futuristisch - und all das ist nur der Anfang. Taucht in die verbotene Geschichte ein und lasst euch von 'Dark Temptation' mitreißend. Ein packender Vorgeschmack, auf das, was noch kommt, der den Hunger nach mehr weckt!"



Dark Temptation







https://www.youtube.com/watch?v=IXqqAMh5lrE

