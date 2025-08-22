DYING AWKWARD ANGEL: Neues Video
Kommentieren
22.08.2025 | 23:12
Heute ist das neue Album "The Missing Frame" der italienischen Death-Metal-Band DYING AWKWARD ANGEL erschienen und das Video zu 'The Inner Paradox' online gegangen.
Heute ist das neue Album "The Missing Frame" der italienischen Death-Metal-Band DYING AWKWARD ANGEL erschienen und das Video zu 'The Inner Paradox' online gegangen.
https://www.youtube.com/watch?v=XPoiysCBU2M
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- dying awkward angel the missing frame the inner paradox
0 Kommentare