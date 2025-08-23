SERJ TANKIAN: Neues Album im Oktober
Serj Tankian (SYSTEM OF A DOWN) veröffentlicht am 24. Oktober eine neue Platte mit dem Titel "Covers, Collaborations & Collages" via Serjical Strike Records.
Wie man anhand des Titel schon vermuten kann, setzt sich die Platte unter anderem aus Coversongs und Kollaborationen zwischen Serj Tankian und anderen Künstlern zusammen.
Reinhören könnt ihr bereits in den ersten Vorab-Song 'Electric Dreams':
Electric Dreams
https://www.youtube.com/watch?v=oSvYtbEnFr0
"Covers, Collaborations & Collages" Album Tracklist:
01 Electric Dreams
02 A Seed (feat. Deadmau5)
03 I'm Counting On You
04 I'm In Heaven
05 Things Unspoken (feat. Bic Runga)
06 I Found You
07 Kneeling Away From The Sun
08 Apocalyptical Dance (feat. Lucas Vidal)
09 Sonic Expulsions
10 When Death Arrives
