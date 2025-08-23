THE RODS setzen die Welt in Brand
Am 5. September veröffentlichen die Heavy Metal-Urgesteine von THE RODS ihren neuen Langspieler "Wild Dogs Unchained" via Massacre Records. Es ist das elfte Album der US-Amerikaner seit der Gründung der Band im Jahr 1979.
Reinlauschen könnt ihr vorab schon in die Singleauskopplung 'World On Fire'.
World On Fire
https://www.youtube.com/watch?v=BekZfhn4o5Q
"Wild Dogs Unchained" Album Tracklist:
1 Eyes Of A Dreamer
2 Rock And Roll Fever
3 Mirror Mirror
4 Tears For The Innocent
5 Wild Dogs Unchained
6 Time To Rock
7 Run Run Run
8 World On Fire
9 Make Me A Believer
10 Hurricane
