ZHAAT: Releaseparty als Heimspiel

Die Leipziger werden am 01.11.2025 im Club polikyl im heimischen Westwerk auf der Noisolution over Leipzig II die Veröffentlichung ihres beachtlichen Debütalbums "Other Prophets" feiern. Zu dieser Release Party sind noch zwei weitere Bands des Berliner Quaitätslabels Noisolution eingeladen: aus Berlin RED MESS und TOMMY & THE TELEBOYS, die ebenfalls in der Hauptstadt und in Halle/ Saale beheimatet sind.

