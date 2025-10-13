ONE OF NINE Albumdetails
13.10.2025 | 08:03
Nachdem mit 'Dreadful Leap' der erste Appetizer für das neue Album, von ONE OF NINE, gezeigt wurde, haben wir hier nun die Trackliste, des neuen Werkes, welches via Profound Lore Records, veröffentlicht wird.
"Dawn of the Iron Shadow" Trackliste:
01. Parley At The Gates
02. Age Of Chains
03. Dreadful Leap
04. Of Desperate Valor
05. Behold The Shadow Of My Thoughts
06. Bauglir
07. Quest Of The Silmaril
08. Death Wing Black Flame
