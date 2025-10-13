SARDONYX zum Dritten

Die US-Amerikaner von SARDONYX haben für den 31.10.2025 ihr drittes Studioalbum "Anthems of Warfare" angekündigt. Nach "Majestic Serenity" (1992) und "Sons of the Kingdom" (2018) wird das Power-Metal-Quartett diesmal von Roxx Records begleitet.









"Anthems of Warfare" Trackliste:





01. The Song Of The Levites

02. Mighty Warrior

03. Be Like The Sun

04. Man Of War

05. The Angel Of The Lord

06. Face To The Ground

07. Shine Like The Stars

