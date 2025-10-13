SARDONYX zum Dritten
13.10.2025 | 08:05
Die US-Amerikaner von SARDONYX haben für den 31.10.2025 ihr drittes Studioalbum "Anthems of Warfare" angekündigt. Nach "Majestic Serenity" (1992) und "Sons of the Kingdom" (2018) wird das Power-Metal-Quartett diesmal von Roxx Records begleitet.
"Anthems of Warfare" Trackliste:
01. The Song Of The Levites
02. Mighty Warrior
03. Be Like The Sun
04. Man Of War
05. The Angel Of The Lord
06. Face To The Ground
07. Shine Like The Stars
